Sangue | domenica dedicata alla donazione nella parrocchia Santo Spirito

Iniziativa promossa da Avis e Asl Brindisi: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (ultimo emocromo) raccolta straordinaria presso la chiesa in via Sant'Angelo BRINDISI - Domenica 15 febbraio 2026 l’Avis Comunale di Brindisi e la Fratres “San Lorenzo da Brindisi”, in collaborazione con il Simt dell’Ospedale “A.Perrino”, organizzano, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (ultimo emocromo), una raccolta straordinaria sangue presso la parrocchia “Spirito Santo”, in via Sant’Angelo. Per donare occorre essere in buona salute: occorre pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Il Coro Santo Spirito torna a esibirsi presso la Residenza Asp di via Ripagrande 5, portando un’atmosfera di convivialità e calore.

Il Servizio Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino segnala una grave carenza di sangue, una situazione critica che coinvolge più strutture sanitarie della Campania.

San Valentino a Genova: dona il sangue, un gesto d'amore che salva vite – iniziativa Croce Rossa il 14 febbraioIn occasione della giornata di San Valentino, il Comitato di Genova della Croce Rossa Italiana promuove una speciale iniziativa di sensibilizzazione dedicata alla donazione di sangue, invitando cittad ... primocanale.it

La Puglia ricorda le vittime dell’incidente ferroviario Andria-Corato con una Giornata dedicata alla donazione di sangueIl 12 luglio sarà il primo anniversario dell’incidente ferroviario che provocò 23 morti tra macchinisti e pendolari e circa 50 feriti. Al via eventi e iniziative in tutta la regione, a partire ... quotidianosanita.it

Pane, parole e silenzio che parla all’Abbazia di Santo Spirito al Morrone Abbazia di Santo Spirito al Morrone – Sulmona 10 febbraio | ore 16:00 Ci sono luoghi in cui il silenzio non è assenza, ma memoria viva. Oggi l’Abbazia di Santo Spirito al Morron - facebook.com facebook