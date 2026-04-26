Omaggio ai caduti messa e corteo | Democrazia esposta a minacce

A Lodi, ieri si è svolta una cerimonia per il 25 Aprile, con una messa e un corteo in occasione della giornata della Liberazione. La commemorazione si è svolta in un clima di rispetto e partecipazione, mentre sul piano pubblico sono stati ricordati i valori della libertà e della democrazia. Durante l’evento, sono stati evidenziati i rischi e le minacce che ancora oggi pongono in discussione i principi fondamentali dello Stato.

Lodi ha celebrato ieri il 25 Aprile intrecciando il ricordo della Liberazione con le tensioni e i richiami dell’attualità. La mattinata, aperta come di consueto sotto i portici del Broletto con la deposizione delle corone d’alloro difronte alla lapide dei Caduti, è proseguita in Duomo con la messa, celebrata da monsignor Bassiano Uggè. Qui il sacerdote ha richiamato i valori della libertà, della giustizia e della pace come "conquiste ottenute a caro prezzo e, proprio per questo, fragili. Un’eredità da custodire e trasmettere, insieme al ricordo di chi si è sacrificato e alla speranza che la sofferenza non resti priva di giustizia". A seguire si è formato il corteo diretto verso piazzale Medaglie d’Oro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omaggio ai caduti, messa e corteo: "Democrazia esposta a minacce" Notizie correlate 25 aprile, La Russa: “Rifarei l’omaggio ai partigiani e ai caduti della Repubblica di Salò”(Adnkronos) – Celebrare nel giorno della Liberazione dal nazifascismo sia i partigiani che i fascisti della Repubblica di Salò? "Lo rifarei". La Russa, l’invito alla pacificazione: “Per il 25 aprile rifarei l’omaggio ai partigiani e ai caduti di Salò”“Celebrare nel giorno della Liberazione dal nazifascismo sia i partigiani che i fascisti della Repubblica di Salò? “Lo rifarei“. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Omaggio ai caduti, messa e corteo: Democrazia esposta a minacce; 25 aprile: le commemorazioni in Altopiano; Fiori deposti al monumento ai caduti a Gragnano, l'omaggio degli alpini di Agazzano; Liberazione in Granda, una provincia intera in cammino tra memoria e partecipazione. A Gattinara il 25 Aprile tra messa, corteo al cimitero e omaggio ai Partigiani cadutiA Gattinara il prossimo 25 Aprile sarà scandito da una mattinata dedicata alla memoria della Liberazione, con un programma promosso dalla Città di Gattinara insieme all’A.N.P.I. Sezione Zona Gattinara ... valsesianotizie.it Romagnano Sesia celebra il 25 Aprile: cerimonia al camposanto, messa e omaggio ai Partigiani cadutiA Romagnano Sesia, nel Novarese, il 25 Aprile sarà celebrato con una mattinata dedicata alla memoria della Liberazione, nel segno del ricordo dei Partigiani caduti e della partecipazione della comunit ... valsesianotizie.it La Nazione: Omaggio di Cazzullo: "Sono rimasto colpito dalla dignità dei senesi e dall’amore per i cavalli" - facebook.com facebook 25 aprile, l'omaggio dei giovani di FI ai caduti al Cimitero americano di Nettuno x.com