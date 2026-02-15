Parma allarme baby gang nei parchi | aggressioni e rapine seminano paura tra i giovani Serve più sicurezza

Da ameve.eu 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parma, alcune baby gang hanno messo a segno aggressioni e rapine nei parchi, spaventando i ragazzi che frequentano quegli spazi verdi. Le continue violenze hanno portato molti genitori a evitare di far uscire i figli in determinate zone, temendo per la loro sicurezza. Ultimamente, più persone segnalano di aver subito attacchi improvvisi mentre passeggiavano o si incontravano con gli amici.

Parma, la paura nei parchi: baby gang seminano terrore tra i giovani. Parma è alle prese con un’allarmante escalation di violenza giovanile nei suoi parchi. Gruppi di minorenni stanno compiendo atti di intimidazione, aggressione e rapina, trasformando luoghi di svago in zone di pericolo e sollevando forti preoccupazioni sulla sicurezza pubblica. L’associazione Sos Parma chiede un intervento urgente e un cambio di passo da parte dell’amministrazione comunale. Un degrado strutturale: il caso dei parchi Falcone e Borsellino ed Ex Eridania. La situazione nei parchi cittadini, in particolare al Falcone e Borsellino e all’Ex Eridania, è descritta come un problema strutturale e non più tollerabile.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Allarme baby gang a Genova, due rapine messe a segno in pochi giorni da parte di ragazzini con il coltello

Negli ultimi giorni, a Genova, si sono verificati due episodi di rapina commessi da adolescenti armati di coltello.

Stretta su baby gang e coltelli tra giovani, multe ai genitori: ecco cosa prevede il decreto legge sulla sicurezza

Il governo ha approvato un nuovo decreto legge sulla sicurezza, con l’obiettivo di contrastare la violenza tra i giovani.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Allarme baby gang, commerciante aggredito in zona tribunale: Mi hanno colpito all'addome senza un motivo; Sabato di paura: rissa con catene in Pilotta, minore ferito in via Verdi e raid di baby gang in Galleria; Parma, criminalità giovanile: arrestati due minorenni; Quell'anziano invalido aggredito da un gruppetto di ragazzini: Perché nessuno interviene davvero?.

parma allarme baby gangAllarmismo baby gang, le minacce alla stampa, il racconto delle due Europe, l'euro digitale, la CinebussolaAlbanese torna a una dimensione comica ma senza staccarsi dai temi importanti che tornano a più riprese nei suoi film: l’orizzonte basso della provincia, la modernizzazione che uccide l’umanità, i ... corriere.it

Non solo maranza e baby gang. Perché i giovani di periferia Non sono emergenzaNel nostro Paese parlare di giovani e periferie significa dare l’allarme: dai maranza al fenomeno baby gang, il dibattito pubblico fa proprio il tema solo in un clima emergenziale e di allarmismo, ... iodonna.it