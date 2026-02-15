Parma allarme baby gang nei parchi | aggressioni e rapine seminano paura tra i giovani Serve più sicurezza

A Parma, alcune baby gang hanno messo a segno aggressioni e rapine nei parchi, spaventando i ragazzi che frequentano quegli spazi verdi. Le continue violenze hanno portato molti genitori a evitare di far uscire i figli in determinate zone, temendo per la loro sicurezza. Ultimamente, più persone segnalano di aver subito attacchi improvvisi mentre passeggiavano o si incontravano con gli amici.

Parma è alle prese con un'allarmante escalation di violenza giovanile nei suoi parchi. Gruppi di minorenni stanno compiendo atti di intimidazione, aggressione e rapina, trasformando luoghi di svago in zone di pericolo e sollevando forti preoccupazioni sulla sicurezza pubblica. L'associazione Sos Parma chiede un intervento urgente e un cambio di passo da parte dell'amministrazione comunale. Un degrado strutturale: il caso dei parchi Falcone e Borsellino ed Ex Eridania. La situazione nei parchi cittadini, in particolare al Falcone e Borsellino e all'Ex Eridania, è descritta come un problema strutturale e non più tollerabile.

Negli ultimi giorni, a Genova, si sono verificati due episodi di rapina commessi da adolescenti armati di coltello.

Il governo ha approvato un nuovo decreto legge sulla sicurezza, con l’obiettivo di contrastare la violenza tra i giovani.

