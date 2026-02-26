Tutti i cittadini di questo Paese sono stanchi di vivere nella paura | Elly ascolta!

Non ne possiamo più. Io credo che tutti i cittadini e le cittadine di questo Paese siano stanchi di vivere nella paura, di stare rintanati nei propri nascondigli mentali e reali, di accettare passivamente il deserto brutale che la destra sta apparecchiando per acquisire quel potere che gli basta per non aver più bisogno del popolo. Con facce arcigne e livorose, dal Palazzo alle più remote periferie, promettono sfracelli in ogni settore sensibile. In quest’ultimo periodo, oltre alla carta Costituzionale, è la scuola pubblica nel mirino, con liste di proscrizione, inviti ai delatori a segnalare professori non in linea, “di sinistra”, intromissioni indebite sui percorsi pedagogici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

