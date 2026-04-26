A Bergamo si discute da tempo delle modalità di accesso a Città Alta, con proposte che prevedono l’installazione di nuovi varchi e deroghe temporanee. Recentemente, è stato annunciato un progetto che prevede un accesso ferroviario, simile al modello dell’Hungerburgbahn, per facilitare l’ingresso nel centro storico. Questa soluzione si aggiunge alle altre iniziative di limitazione del traffico, senza però risolvere definitivamente il problema del transito delle auto.

Bergamo. Il dibattito sulla mobilità in Città Alta rischia di restare confinato tra piccoli aggiustamenti, nuovi varchi e deroghe, senza affrontare il nodo centrale irrisolto da decenni: come si entra davvero nel borgo storico senza auto. Dopo l’annuncio dell’assessore Berlanda sulla possibile istituzione di un secondo varco Ztl da Porta San Lorenzo e la reazione, sorpresa e in parte contraria, di una componente della maggioranza, l’amministrazione starebbe ora valutando di non portare fino in fondo il provvedimento. Come già aveva intuito Le Corbusier negli anni Cinquanta, il punto non è far convivere l’auto con il borgo, ma renderla progressivamente superflua.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Leggi anche: Città Alta, i varchi e la lezione di Le Corbusier: “Lasciare l’auto fuori dalle Porte”

Accesso a Città Alta, Berlanda: “Ecco le condizioni al vaglio per aprire il secondo varco”Avete presente quando alla Corrida c’è il semaforo rosso e si aspetta verde con il termine dell’esibizione perché il pubblico intervenga? Applausi o...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Oltre i varchi, un accesso su rotaia per Città Alta: il modello dell’Hungerburgbahn; Isernia, Ztl nel centro storico: si parte dopo l’estate; Firenze, trincea Scudo Verde: 9.500 veicoli restano fuori. Nel 2027 stop a 32mila. Rispettate i lavoratori; Alta Valle del Tevere, Carabinieri nelle scuole: oltre 1.100 studenti a lezione di legalità e prevenzione.

Oltre i varchi, un accesso su rotaia per Città Alta: il modello dell’HungerburgbahnA Innsbruck una funicolare in salita collega il centro città con il quartiere collinare: costi elevati e lunghi tempi di realizzazione, ma può essere la strada se Bergamo vuole smettere di inseguire l ... bergamonews.it

Città Alta, i varchi e la lezione di Le Corbusier: Lasciare l’auto fuori dalle PorteZtl sotto pressione nei festivi, ipotesi di un secondo accesso e rilancio del trasporto pubblico. Settant’anni dopo la visita del padre dell’architettura moderna in piazza Vecchia, la viabilità nel ... bergamonews.it

BERGAMO SOTTERRANEA: visita alle 3 CRIPTE più misteriose della Città Alta - facebook.com facebook