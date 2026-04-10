Città Alta i varchi e la lezione di Le Corbusier | Lasciare l’auto fuori dalle Porte

Negli anni Cinquanta, l'architetto francese di origini svizzere visitò Città Alta e notò con disappunto le auto parcheggiate in piazza Vecchia. Questo episodio è spesso ricordato come una delle sue osservazioni sulla presenza dei veicoli in ambienti storici. Recentemente, si sono verificati interventi per istituire varchi e regolamentare l'accesso nel centro storico, con l’obiettivo di limitare il traffico e preservare l’aspetto antico della zona.

Bergamo. Le Corbusier visitò Città Alta negli anni Cinquanta. Osservando la fila di auto parcheggiate in piazza Vecchia, il padre fondatore dell’architettura moderna rimase negativamente colpito. Matita tra le dita, su un foglio bianco tratteggiò la piazza e scrisse: “Se entro in casa di un amico lascio l’ombrello fuori dalla porta: chi entra in Città Alta deve lasciare l’auto fuori dalle Porte”. Da quel giorno sono passati più di settant’anni. All’ombra della biblioteca Angelo Mai e del Campanone, così come in piazza Cittadella, in piazza Mascheroni e, presto, nella ‘nuova’ piazzetta Angelini, non si vedono più auto parcheggiate. Nonostante questo progressivo svuotamento, l’accesso al borgo con mezzi privati rimane un tema che divide le forze politiche cittadine e innesca il dibattito all’interno della maggioranza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Città Alta presa d’assalto dalle auto, il Comune pensa di aprire un secondo accesso da Porta San LorenzoBergamo, 9 aprile 2026 – Dopo il caos del giorno di Pasquetta, con Città Alta presa d’assalto da migliaia di persone e le immagini di lunghe code di... Leggi anche: Ora legale, in Città Alta e Colli divieto d’accesso alle auto il giovedì, venerdì e sabato dalle 21 all’una di notte Temi più discussi: Città Alta, i varchi e la lezione di Le Corbusier: Lasciare l’auto fuori dalle Porte; Bergamo, secondo varco di accesso a Città Alta: lista Futura contraria, comprometterebbe la sicurezza; Ora legale a Bergamo, tornano le chiusure serali della Ztl in Città Alta e Colli; Con l’ora legale in Città Alta ripartono le Ztl nei fine settimana e i blocchi serali. Città Alta, i varchi e la lezione di Le Corbusier: Lasciare l’auto fuori dalle PorteZtl Città Alta sotto pressione nei festivi, ipotesi di un secondo accesso e rilancio del trasporto pubblico: settant’anni dopo la visita del padre dell'architettura moderna in piazza Vecchia, la viabi ... bergamonews.it Pasquetta in Città Alta: multe alle auto in coda oltre i 30 minuti limiteBerlanda: regola chiara, potenziamo l’infomobilità. E sul secondo varco: «Va valutato con altre iniziative». Angeloni: «Più agenti in strada per gestire la viabilità». ecodibergamo.it Tutti in coda per un posto nei parcheggi di Città Alta. E traffico in tilt totale. La soluzione ipotizzata dall'Amministrazione non convince... https://primabergamo.it/attualita/dopo-le-code-di-pasquetta-verso-citta-alta-torna-lipotesi-di-aprire-anche-porta-san-lorenzo/ - facebook.com facebook