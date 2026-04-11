Accesso a Città Alta Berlanda | Ecco le condizioni al vaglio per aprire il secondo varco

L’amministrazione sta valutando le condizioni necessarie per l’apertura di un secondo varco di accesso a Città Alta, con particolare attenzione alle modalità di regolamentazione del traffico e alla sicurezza. La decisione arriva a seguito di incontri tra i responsabili e le autorità locali, mentre si aspetta una risposta definitiva, senza ancora conferme ufficiali. La questione resta al centro del dibattito pubblico, con opinioni divise tra chi sostiene la riapertura e chi preferisce mantenere le restrizioni attuali.

Avete presente quando alla Corrida c’è il semaforo rosso e si aspetta verde con il termine dell’esibizione perché il pubblico intervenga? Applausi o campanacci? Il tempo lo dirà. Intanto Marco Berlanda, professore di Filosofia e assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo prende tempo. Studia e valuta. La possibilità di aprire il secondo varco di accesso a Città Alta la sta considerando da un po’, ma prende appunti, segna le critiche e pondera i rischi. Anche se non nasconde la sua determinazione. Certo c’è un problema. “Il boom di accessi a Città Alta avviene in particolari giornate, come il weekend di Pasqua e alcune domeniche – ammette l’assessore -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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