Olimpiadi del Primo Soccorso | il bronzo dei giovani eroi di Catanzaro

Il 18 aprile, sei studenti di un istituto scolastico di Catanzaro hanno conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi regionali del Primo Soccorso. La competizione si è svolta tra diverse scuole della regione, mettendo alla prova le capacità di intervento rapido e corretto dei partecipanti. La loro performance ha permesso alla squadra di ottenere il terzo posto nel risultato finale.

? Cosa sapere Sei studenti dello Scalfaro di Catanzaro ottengono il bronzo alle Olimpiadi regionali il 18 aprile.. Il team si prepara ora per la finale nazionale prevista a Bolzano il 30 maggio.. Sei studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale E. Scalfaro di Catanzaro hanno conquistato il terzo posto alla fase regionale delle Olimpiadi di Primo Soccorso lo scorso 18 aprile, distinguendosi tra i giovani soccorritori della Calabria. Il traguardo raggiunto dai ragazzi del comprensorio catanzarese rappresenta il culmine di un percorso formativo intenso, promosso dalla Croce Rossa Italiana per coinvolgere gli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olimpiadi del Primo Soccorso: il bronzo dei giovani eroi di Catanzaro Notizie correlate Manfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorsoManfredonia ospita la 4ª edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso 2026: studenti protagonisti della cultura del soccorso Ore 09:00 – Cerimonia di... A Orbetello le Olimpiadi del primo soccorso della Croce Rossa ItalianaOrbetello (Grosseto), 28 marzo 2026 – É tutto pronto per l'appuntamento dedicato alla formazione dei giovani studenti: la IV edizione delle Olimpiadi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A Como arrivano le olimpiadi di primo soccorso: gli studenti si sfidano; Anche la Valle d'Aosta partecipa alle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa per studenti; Olimpiadi del primo soccorso, piazza Cavalli teatro del salvataggio; Croce Rossa Italiana: 3 scuole alle Olimpiadi di Primo Soccorso per studenti. L'Itpr Corrado Gex rappresenterà la Valle d'Aosta alle Olimpiadi CRI del Primo soccorsoLa Valle d'Aosta coinvolta per la prima volta nell'iniziativa per studenti della Croce Rossa per educare alla gestione delle emergenze Saranno gli studenti dell'Itpr Corrado Gex a rappresentare la Val ... aostaoggi.it Olimpiadi di Primo Soccorso: la squadra del Marchesi di Mascalucia vince gare regionali e vola a Bolzano per le finali nazionaliMASCALUCIA - La squadra dell’Istituto Concetto Marchesi di Mascalucia vince il primo premio delle Olimpiadi Regionali di Primo Soccorso per studenti, ... newsicilia.it 4ª Ed. Olimpiadi di Primo Soccorso a Manfredonia Una giornata straordinaria che ha trasformato il cuore della città in un vero villaggio della prevenzione e del soccorso Piazza del Popolo gremita e grande partecipazione di pubblico Presenze n - facebook.com facebook