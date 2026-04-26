Olimpiadi cybersicurezza | Cinque studenti sul podio Itt Pascal primo in Italia

Da ilrestodelcarlino.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque studenti dell’istituto Pascal Comandini si sono classificati sul podio alle olimpiadi nazionali di cybersicurezza disputate a Salerno il 18 aprile 2026. La squadra ha conquistato una medaglia d’oro, tre d’argento e una di bronzo, portando a casa risultati di rilievo a livello nazionale. L’evento ha coinvolto diversi istituti provenienti da tutta Italia, con le competizioni che si sono svolte in diverse prove pratiche e teoriche.

Una medaglia d’oro, tre d’argento e una di bronzo per i cinque studenti dell’ istituto Pascal Comandini sul podio alle olimpiadi nazionali di cybersicurezza, tenutesi a Salerno il 18 aprile 2026. Ben nove studenti della scuola, accompagnati dal docente Matteo Lucchi, si sono meritati l’accesso a questa finale nazionale, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzata dal Laboratorio nazionale di cybersecurity del Cini (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica). Nella classifica della gara nazionale, dunque, la squadra dell’istituto Pascal Comandini, così composta: medaglia d’oro ad Alan Davide Bovo (5H), proclamato miglior studente d’Italia, medaglia d’argento a Enea Maroncelli (4I), Marco Balducci (5H) e Federico Palmiotto (5H) e medaglia di bronzo a Lorenzo Shani (5H).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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