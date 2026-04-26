Olimpiadi cybersicurezza | Cinque studenti sul podio Itt Pascal primo in Italia

Cinque studenti dell’istituto Pascal Comandini si sono classificati sul podio alle olimpiadi nazionali di cybersicurezza disputate a Salerno il 18 aprile 2026. La squadra ha conquistato una medaglia d’oro, tre d’argento e una di bronzo, portando a casa risultati di rilievo a livello nazionale. L’evento ha coinvolto diversi istituti provenienti da tutta Italia, con le competizioni che si sono svolte in diverse prove pratiche e teoriche.

Una medaglia d’oro, tre d’argento e una di bronzo per i cinque studenti dell’ istituto Pascal Comandini sul podio alle olimpiadi nazionali di cybersicurezza, tenutesi a Salerno il 18 aprile 2026. Ben nove studenti della scuola, accompagnati dal docente Matteo Lucchi, si sono meritati l’accesso a questa finale nazionale, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzata dal Laboratorio nazionale di cybersecurity del Cini (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica). Nella classifica della gara nazionale, dunque, la squadra dell’istituto Pascal Comandini, così composta: medaglia d’oro ad Alan Davide Bovo (5H), proclamato miglior studente d’Italia, medaglia d’argento a Enea Maroncelli (4I), Marco Balducci (5H) e Federico Palmiotto (5H) e medaglia di bronzo a Lorenzo Shani (5H).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Olimpiadi cybersicurezza: "Cinque studenti sul podio. Itt Pascal primo in Italia" Notizie correlate Giornata dell’informatica all’Itt Pascal. La vittoria di Nicolò CasavecchiaGrazie alla collaborazione tra il campus di Cesena dell’Università di Bologna e l’ITT Blaise Pascal, si è svolta mercoledì 18 febbraio la giornata... Olimpiadi di cybersicurezza, studenti dell'Itts Belluzzi Da Vinci tra i migliori: uno è al top in ItaliaCinque studenti dell’Itts Belluzzi Da Vinci di Rimini alle selezioni territoriali di OliCyber. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Olimpiadi cybersicurezza: Cinque studenti sul podio. Itt Pascal primo in Italia; Itt Pascal di Cesena, medaglia d’oro alle Olimpiadi di cybersecurity -; Olimpiadi Italiane Cybersicurezza 2026: proclamati i vincitori; Olimpiadi di Cybersecurity, il Pascal di Cesena sugli scudi: medaglia d'oro per lo studente Alan Davide Bovo. Itt Pascal di Cesena, medaglia d’oro alle Olimpiadi di cybersecurityFelice il docente Matteo Lucchi, che ha accompagnato i ragazzi alla finale: Vedere il Pascal ai vertici nazionali è una grande soddisfazione e il merito è degli studenti e di tutti i professori che l ... corrierecesenate.it L’Itt Pascal migliore scuola d’Italia alle Olimpiadi di CybersecurityDal 17 al 19 aprile si è svolta a Salerno la finale nazionale delle Olimpiadi di Cybersecurity (Olicyber). L’ITT ... ilrestodelcarlino.it ITT PASCAL - Menzione d'onore Olicyber Siamo orgogliosi di annunciare che l’Istituto Pascal Comandini ha ottenuto una prestigiosa Menzione d'Onore all'ultima edizione delle OliCyber, risultato che va ad aggiungersi alle medaglie ed al primo posto ottenuto - facebook.com facebook