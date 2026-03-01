Mercoledì 18 febbraio si è svolta all’Itt Pascal una giornata dedicata all’informatica, organizzata in collaborazione con il campus di Cesena dell’Università di Bologna. Durante l’evento, sono stati presentati vari progetti e competizioni tra studenti, culminando con la premiazione di Nicolò Casavecchia, che si è aggiudicato la vittoria. La giornata ha coinvolto studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni scolastiche e universitarie.

Grazie alla collaborazione tra il campus di Cesena dell’ Università di Bologna e l’ ITT Blaise Pascal, si è svolta mercoledì 18 febbraio la giornata dell’informatica. Circa 60 studenti provenienti da diverse scuole della Romagna hanno preso parte al mattino a una lezione presso la sede del Campus di Cesena dell’Università di Bologna, tenuta dallo studente universitario Eric Aquilotti, mentre nel pomeriggio si sono cimentati in una gara di tre ore legata al contesto del competitive programming e svolta presso i laboratori dell’ITT Pascal di Cesena. Il vincitore della gara è stato Nicolò Casavecchia dell’ITT Pascal, mentre al secondo e terzo posto si sono piazzati gli alunni Andrea Malmesi e Lorenzo Jiang del liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornata dell’informatica all’Itt Pascal. La vittoria di Nicolò Casavecchia

Sarsina, la scommessa vinta dell’Itt MarconiCinque anni fa l’apertura a Sarsina della sede distaccata dell’Istituto tecnico tecnologico Guglielmo Marconi di Forlì sembrava una scommessa...

Buoni risultati degli open day dell’Itt Marconi di SarsinaSono già 13 i ragazzi che negli open day di fine novembre e del 17 gennaio hanno opzionato un posto per frequentare nel prossimo anno scolastico la...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Itt Pascal.

Temi più discussi: All’Itt Pascal la Giornata dell’informatica -; Secondo posto per l’Istituto Einaudi di Correggio nella gara di supercalcolo al Tecnopolo di Bologna; Comune sotto attacco informatico: 1,5 milioni di euro contro il phishing; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL.

Giornata dell’informatica all’Itt Pascal. La vittoria di Nicolò CasavecchiaGrazie alla collaborazione tra il campus di Cesena dell’Università di Bologna e l’ITT Blaise Pascal, si è svolta mercoledì ... ilrestodelcarlino.it

All’Itt Pascal la Giornata dell’informaticaGrazie alla collaborazione tra il Campus di Cesena dell’Università di Bologna e l’Itt Blaise Pascal, si è svolta mercoledì scorso la Giornata dell’informatica 2026. corrierecesenate.it

Napalaban SoloTrangko ITT Retro Vintage RB Chromoly Retro Bike Exage 500EX facebook