Olimpia Teodora missione compiuta Un capolavoro costruito fra mille difficoltà

Olimpia Teodora ha vinto la partita contro VTB Bologna con un punteggio di 3-0, nei set 22-25, 16-25 e 25-27. La squadra ha visto i contributi di Taiani e Fucka con 10 punti ciascuno, mentre Neriotti ha totalizzato 12 punti. La partita si è svolta a Bologna, con il capitano De Paoli in campo. La vittoria è arrivata dopo una serie di difficoltà affrontate durante il match.

VTB Bologna 0 Olimpia Teodora 3 (22-25, 16-25, 25-27) BOLOGNA: Taiani 10, Fucka 10, Bongiovanni 6, Pinali 8, Neriotti 12, Saccani 1, De Paoli (L); Giorgi, Carnevali, Govoni. NE: Sawa, Dallolmo. All. Ghiselli. OLIMPIA TEODORA: Poggi 2, Marchesano 4, Monaco 14, Boninsegna 8, Fabbri 8, Casini 20, Franzoso (L); Balducci. NE: Ratti, Benzoni, Bendoni, Campoli. All. Rizzi. Arbitri: Scapinello e Miotto L’Olimpia si prende tutto: con la netta vittoria a Castel Maggiore, le giallorosse sigillano la promozione nella nuova categoria A3 e il primo posto matematico con due giornate di anticipo, in forza della netta sconfitta delle cremasche di Ripalta, sul campo di San Giorgio Piacentino.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Olimpia Teodora, missione compiuta. Un capolavoro costruito fra mille difficoltà Notizie correlate Olimpia Teodora fra voglia di rivalsa e acciacchiL’Olimpia Teodora torna sul campo amico del Pala Costa (fischio d’inizio alle 17) contro San Giorgio Piacentino, dopo la pesante sconfitta, la... Olimpia Teodora irriconoscibile. Battuta dalla penultimaANDERLINI MODENA 3OLIMPIA TEODORA 0 (25-19, 27-25, 25-15) Anderlini: Guerra 16, Sartori 5, Jakic 5, Monari Gamba 11, Rademacher 7, Penati 11,... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Volley B1 donne, la Teodora Ravenna vince ed è matematicamente in A3. Olimpia Teodora, missione compiuta. Un capolavoro costruito fra mille difficoltàIl successo, netto, a Castel Maggiore, vale il salto in serie A3 in un anno segnato anche dai seri problemi economici della società ... sport.quotidiano.net Olympia Theodora, mission accomplished. A masterpiece built amidst a thousand difficulties.The clear success in Castel Maggiore is worth the jump to Serie A3 in a year also marked by the serious economic problems of the club ... sport.quotidiano.net