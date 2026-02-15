Olimpia Teodora irriconoscibile Battuta dalla penultima

L’Olimpia Teodora ha subito una sconfitta netta contro l’Anderlini Modena, che ha vinto in tre set senza problemi. La squadra di casa ha dominato il secondo parziale, arrivando a vincere il match con facilità. La partita si è svolta sabato sera nel palazzetto di Modena, davanti a un pubblico molto numeroso. La formazione ospite, invece, è apparsa irriconoscibile rispetto alle prestazioni abituali, commettendo troppi errori e mostrando poca reattività in campo.

ANDERLINI MODENA 3 OLIMPIA TEODORA 0 (25-19, 27-25, 25-15) Anderlini: Guerra 16, Sartori 5, Jakic 5, Monari Gamba 11, Rademacher 7, Penati 11, Cornelli (L). Ne: Cervi, Mazzieri, Gollini, Rinieri, Fino, Bampi. All. Maioli. Olimpia: Poggi 4, Marchesano 6, Monaco 5, Boninsegna 13, Fabbri 8, Casini 8, Franzoso (L); Balducci 2. Ne: Ratti, Bendoni, Piani. All. Rizzi. Note: durata set 22', 31'. 22'. Tot. 75'. Inopinata battuta d'arresto dell'Olimpia Teodora che perde pesantemente sul campo dell'Anderlini Modena, formazione che occupava la penultima posizione e aveva vinto solo 3 delle 14 partite fin qui disputate.