Olimpia Milano | colpo vincente a Venezia

Da ilgiorno.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria importante a Venezia, conquistando due punti fondamentali in classifica. La partita si è conclusa con il team ospite che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, evitando errori decisivi. La squadra ha dimostrato solidità durante tutto l’incontro, riuscendo a gestire bene le fasi più delicate della partita. La vittoria rappresenta un risultato positivo per l’Olimpia Milano in questa stagione.

Venezia - Questa volta non butta tutto via, ma porta a casa due preziosissimi punti in classifica. L’Olimpia tesse la sua tela in modo perfetto per 25 minuti volando anche sul +23, la disfa in modo inopinato facendo rimontare praticamente tutto il vantaggio fino a mantenere solo due punti di margine, ma poi nel finale è più lucida e porta a casa l’incontro vincendo per 85-90 la sua sfida con Venezia. È quella che le dà il vantaggio per il terzo posto visto che oltre al successo contro i lagunari che si trovavano a pari punti incamera anche lo scontro diretto visto il successo dell’andata. Il miglior realizzatore è ancora Leandro Bolmaro, che continua il suo momento da sogno con 19 punti, mentre Shields, grazie ai suoi 10 punti segnati, supera i 3000 punti realizzati in carriera in Serie A.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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