Olimpia Milano | colpo vincente a Venezia

L’Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria importante a Venezia, conquistando due punti fondamentali in classifica. La partita si è conclusa con il team ospite che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, evitando errori decisivi. La squadra ha dimostrato solidità durante tutto l’incontro, riuscendo a gestire bene le fasi più delicate della partita. La vittoria rappresenta un risultato positivo per l’Olimpia Milano in questa stagione.

Venezia - Questa volta non butta tutto via, ma porta a casa due preziosissimi punti in classifica. L’Olimpia tesse la sua tela in modo perfetto per 25 minuti volando anche sul +23, la disfa in modo inopinato facendo rimontare praticamente tutto il vantaggio fino a mantenere solo due punti di margine, ma poi nel finale è più lucida e porta a casa l’incontro vincendo per 85-90 la sua sfida con Venezia. È quella che le dà il vantaggio per il terzo posto visto che oltre al successo contro i lagunari che si trovavano a pari punti incamera anche lo scontro diretto visto il successo dell’andata. Il miglior realizzatore è ancora Leandro Bolmaro, che continua il suo momento da sogno con 19 punti, mentre Shields, grazie ai suoi 10 punti segnati, supera i 3000 punti realizzati in carriera in Serie A.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpia Milano: colpo vincente a Venezia Notizie correlate Addio a Gabriele "Nene" Vianello, leggenda dell'Olimpia Milano e di VeneziaÈ morto a 87 anni Gabriele "Nane" Vianello, una leggenda del basket italiano, soprattutto dell'Olimpia e della Reyer. Basket, l’Olimpia Milano batte Sassari in Serie A. Blitz esterni di Brescia e Venezia, Virtus Bologna ko a Reggio EmiliaNel ritorno al Forum dopo il trasloco temporaneo all’Allianz Cloud e con anche una festa per i novant’anni della società l’Olimpia Milano batte... Altri aggiornamenti Olimpia Milano, che colpo ad Atene: il Panathinaikos battuto 74-87Atene (Grecia), 6 gennaio 2026 – Si può passare da uno sbandamento ad una partita perfetta nello spazio di 4 giorni, passando per un match vinto sulla sirena contro una neopromossa. Se sei l’Olimpia ... ilgiorno.it La concretezza dell'Olympiacos piega l'orgoglio dell'Olimpia MilanoOLYMPIACOS PIREO vs OLIMPIA MILANO diretta 4Q 85-76 - Persa di Mannion in apertura senza danni, l'Olimpia non punge. Liberi per Hall con 9'17 2/2. Persa di Nebo. Tripla di Fournier ... pianetabasket.com