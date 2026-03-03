È morto a 87 anni Gabriele "Nane" Vianello, una leggenda del basket italiano, soprattutto dell'Olimpia e della Reyer. Nato a Venezia nel 1938, Vianello fece tutte le giovanili in Laguna prima di passare alla Motomorini Bologna, con un altro grande campione dell'epoca: Paolo Vittori. Quando la squadra fallì, nel 1959, si trasferì a Varese, dove in due stagioni vinse uno scudetto. Voleva poi passare all'Olimpia Milano, ma la Ignis non era disposta a cederlo ai rivali. Vianello si prese un anno di stop: all'epoca era sufficiente per tornare libero. Così per la stagione 196263 poté unirsi a Gianfranco Pieri, Sandro Riminucci e al suo grande amico Vittori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio a Gabriele "Nene" Vianello, leggenda dell'Olimpia Milano e di Venezia

L’Olimpia Milano dice addio al bomber Nane Vianello: firmò la Coppa dei Campioni del 1966Milano, 3 marzo 2026 – L’Olimpia piange uno dei bomber che l’hanno fatta entrare nella leggenda della sport.

Addio a Gabriele "Nane" : lutto nel basket, eroe dell'Olimpia campione d'Europa 1966Il basket italiano perde una delle sue figure più significative: Gabriele Vianello, nato nel 1938 e inserito nella Hall of Fame del basket italiano...

Contenuti e approfondimenti su Olimpia Milano

Lutto nel basket: addio a Gabriele Vianello. Vinse la Coppa dei Campioni con l'OlimpiaLutto nel mondo del basket italiano: è scomparso Gabriele Vianello. Nato nel 1938, dal 2011 è membro del Italia Basket Hall of Fame. Una carriera durata dal 1956 al 1972 con ... pianetabasket.com

L'addio a Gabriele Vianello: fu il primo caso di mercato nella storia del basket italianoOggi abbiamo perso uno dei più grandi giocatori della nostra storia. Senza Gabriele Vianello, l’Olimpia non avrebbe vinto il titolo europeo del 1966, scrive ... pianetabasket.com