Olbia punta sul futuro | 16 milioni per servizi e nuove risorse

A Olbia è stato presentato un piano da 16 milioni di euro destinato a migliorare i servizi pubblici. L’assessore ha illustrato come questi fondi saranno utilizzati per sostenere asili nido, offrire assistenza ai disabili e introdurre nuove agevolazioni per studenti che partecipano a programmi Erasmus. La somma rappresenta un investimento importante per il rafforzamento dei servizi comunali e delle opportunità per i cittadini.

? Cosa sapere L'assessore Fiorentino presenta a Olbia un piano da 16 milioni di euro per i servizi.. Le risorse finanziano asili nido, assistenza disabili e nuove agevolazioni per studenti Erasmus.. L’assessore al bilancio Fiorentino ha presentato in Consiglio comunale il rendiconto 2025 di Olbia, delineando un piano che mette a disposizione 16 milioni di euro per potenziare i servizi alla cittadinanza e attrarre nuovi capitali nella città. Il documento economico analizzato dall’amministrazione delia città traccia il percorso compiuto nell’ultimo anno, toccando punti nevralgici che vanno dalla gestione dei piccoli nuclei familiari alle grandi infrastrutture urbane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia punta sul futuro: 16 milioni per servizi e nuove risorse Notizie correlate Civitavecchia punta sul futuro: 100 milioni per rilanciare l’industria con il sostegno del governo.Civitavecchia si prepara a una svolta storica con l’approvazione di un piano di rilancio industriale finanziato con 100 milioni di euro stanziati dal... Eni riparte nel petrolio venezuelano: Trump apre il mercato, l’Italia punta su nuove risorse energetiche.L’Eni ha ottenuto una licenza dall'amministrazione statunitense per riprendere l'esplorazione petrolifera in Venezuela, entrando nel ristretto gruppo... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Sardegna in vetrina mondiale: Times Square si accende per America’s Cup e volo Olbia-New York; L'aria nel porto di Olbia è sotto esame, l'impatto di traghetti e crociere: quali moli sono più inquinati; Università, FdI: Mentre Olbia vola, Alghero resta al palo; Serie A. Inter, quasi deciso il futuro di Calhanoglu! Il punto sul turco. Olbia, nessun recupero per il faro di Isola Bocca: salta l’accordo tra Comune e DemanioOlbia La sentinella del golfo continuerà a indicare la via del porto. Ma resterà soltanto una piccola luce accesa in mezzo al mare: per il faro di Isola Bocca ogni tentativo di recupero è destinato a ... msn.com 3 MAGGIO, A OLBIA UNA MEZZA DIVERSA DALLE ALTRE Olbia21, ossia la mezza maratona locale è in programma il prossimo 3 maggio, ma la gara sui 21,097 km è solo la punta dell’iceberg di una giornata ricca di eventi, che unisce la mezza alla StraOlbi - facebook.com facebook “Sinergie” aeroportuali o “dissinergie” Cagliari cresce anche d’inverno, Alghero arretra, Olbia resta stagionale. Merci quasi assenti. Affidare infrastrutture strategiche a chi punta al profitto senza controlli ha senso Utili o sviluppo del territorio x.com