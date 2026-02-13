Eni riparte nel petrolio venezuelano | Trump apre il mercato l’Italia punta su nuove risorse energetiche

Eni riprende le attività nel settore petrolifero in Venezuela dopo che l’amministrazione Trump ha autorizzato di nuovo l’ingresso delle aziende straniere nel paese. La decisione permette all’azienda italiana di riattivare alcuni progetti in una regione ricca di riserve, creando nuove opportunità di estrazione. Questo passo rappresenta una mossa strategica per rafforzare le risorse energetiche dell’Italia e consolidare la posizione di Eni nel mercato internazionale.

Eni torna nel petrolio venezuelano con l’ok di Trump: una svolta per l’Italia nel mercato energetico globale. L’Eni ha ottenuto una licenza dall’amministrazione statunitense per riprendere l’esplorazione petrolifera in Venezuela, entrando nel ristretto gruppo delle cinque compagnie internazionali autorizzate a operare nel paese sudamericano. La decisione, formalizzata il 13 febbraio 2026, segna un cambiamento significativo nella politica energetica di Washington nei confronti di Caracas e apre nuove prospettive per l’azienda italiana in un contesto geopolitico ed economico in rapida evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante un incontro alla Casa Bianca con i principali dirigenti delle compagnie petrolifere internazionali, tra cui Eni, Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti decideranno quali aziende potranno operare in Venezuela, sottolineando la sicurezza totale attuale nel paese.

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro sei navi sospettate di trasportare petrolio venezuelano, in un'azione che segue il sequestro di una petroliera al largo delle coste del Venezuela.

