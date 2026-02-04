Civitavecchia punta sul futuro | 100 milioni per rilanciare l’industria con il sostegno del governo

Civitavecchia si prepara a cambiare volto. Il governo ha approvato un piano di rilancio industriale da 100 milioni di euro, destinato a dare una svolta alla città e alla sua economia. Ora si lavora per mettere in campo progetti concreti che possano creare posti di lavoro e rilanciare l’industria locale.

Civitavecchia si prepara a una svolta storica con l'approvazione di un piano di rilancio industriale finanziato con 100 milioni di euro stanziati dal Governo. Il progetto, che punta a ridefinire il futuro economico e ambientale dell'area portuale, è stato presentato nella Sala Aniene della Regione Lazio, con la presenza del presidente Francesco Rocca, della commissaria ad acta Roberta Angelilli, del direttore del ministero delle Imprese e del Made in Italy Francesco Morgia, del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Raffaele Latrofa e della consigliera regionale Emanuela Mari.

