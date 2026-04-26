Olanda sotto assedio | allarme sicurezza senza precedenti da 80 anni

Nei Paesi Bassi si registra un livello di minacce alla sicurezza senza precedenti dagli ultimi 80 anni, secondo il rapporto annuale 2025 dell'agenzia di intelligence. Il documento evidenzia come la Russia e la Cina siano coinvolte in operazioni di sabotaggio e spionaggio che colpiscono la sicurezza nazionale, con particolare attenzione a strumenti e tecnologie sensibili. Le autorità continuano a monitorare l'evolversi di questa situazione, che presenta rischi crescenti per il Paese.

? Cosa sapere L'Aivd segnala minacce sistemiche nei Paesi Bassi nel rapporto annuale 2025.. Russia e Cina colpiscono la sicurezza nazionale tramite sabotaggi e spionaggio tecnologico.. L’intelligence olandese segnala il rischio di sicurezza più elevato registrato dai Paesi Bassi negli ultimi 80 anni, con una convergenza di minacce esterne e tensioni interne che mette sotto pressione la stabilità nazionale. Il rapporto annuale 2025 dell’Aivd descrive un strategico senza precedenti dalla fine della Seconda guerra mondiale. Secondo Simone Smit, direttrice generale del servizio d’intelligence, deve affrontare pressioni provenienti da molteplici direzioni per un periodo prolungato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olanda sotto assedio: allarme sicurezza senza precedenti da 80 anni Notizie correlate Leggi anche: Olanda, sicurezza al massimo allarme da 80 anni. Il rapporto dell’Aivd Toscana sotto assedio: 34 incendi in un mese, allarme sicurezzaTrentantaquattro focolai hanno già colpito i boschi della Toscana da quando è iniziato il mese di aprile, segnando un incremento drastico rispetto...