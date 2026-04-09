Toscana sotto assedio | 34 incendi in un mese allarme sicurezza

Negli ultimi trenta giorni, i boschi della Toscana sono stati colpiti da 34 incendi, un numero che rappresenta un aumento significativo rispetto alle stagioni precedenti. Questi incendi hanno causato danni e preoccupazioni tra le autorità locali, che monitorano attentamente la situazione. Le autorità stanno intervenendo per contenere i focolai e prevenire ulteriori danni all’ambiente e alle comunità della regione.

Trentantaquattro focolai hanno già colpito i boschi della Toscana da quando è iniziato il mese di aprile, segnando un incremento drastico rispetto alle stagioni passate. La gestione del territorio si trova oggi a fronteggiare una frequenza di incendi che supera nettamente gli otto episodi registrati nello stesso periodo del 2024 e i 23 avvenuti nel 2023. Il pericolo legato alla gestione delle aree rurali è diventato centrale dopo l’evento tragico avvenuto a Chianciano Terme, in provincia di Siena, dove un padre e un figlio hanno perso la vita tra le fiamme in un podere. Questo bilancio umano ha spinto Eugenio Giani e l’assessore all’agricoltura Leonardo Marras a lanciare un appello urgente per aumentare la vigilanza sulla sicurezza collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toscana sotto assedio: 34 incendi in un mese, allarme sicurezza Leggi anche: Coltelli, machete e paura: scuole sotto assedio. L’allarme sicurezza tra i giovani Già 34 gli incendi in Toscana dall’inizio di aprileFirenze, 8 aprile 2026 – Non è iniziato bene questo mese sotto il profilo degli incendi e per questo la regione rinnova l’invito ai cittadini a...