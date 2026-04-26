L’Aivd, il servizio di intelligence olandese, ha pubblicato il rapporto annuale 2025 evidenziando un aumento significativo delle minacce e delle sfide che il Paese deve affrontare. Per la prima volta in oltre 80 anni, si registrano contemporaneamente numerosi fronti aperti, rendendo il contesto strategico più complesso rispetto al passato. La relazione sottolinea come la sicurezza nazionale sia sotto pressione in una delle sue fasi più delicate dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Mai così tanti fronti aperti contemporaneamente. È questa la valutazione lanciata dall’Aivd, il servizio d’intelligence interno dei Netherlands, che nel rapporto annuale 2025 descrive il contesto strategico più complesso dalla fine della Seconda guerra mondiale. “La sicurezza nazionale è sotto pressione da molteplici direzioni e per un periodo prolungato”, ha spiegato la direttrice generale Simone Smit. Una formulazione che restituisce il senso di una minaccia sistemica, dove attori statali ostili, cyberwarfare, terrorismo e radicalismi interni si sommano invece di alternarsi. La Russia e l’Europa. Nel documento, la Russia viene indicata come la principale fonte di instabilità strategica sul continente.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Olanda, sicurezza al massimo allarme da 80 anni. Il rapporto dell’Aivd

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