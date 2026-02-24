Taglio da 80 milioni al cinema italiano | allarme creatività a rischio
Il taglio di 80 milioni al fondo per il cinema italiano riduce i fondi disponibili per produzioni e promozioni. Questa decisione deriva da un taglio di risorse governative che mette a rischio la capacità di innovazione e di sostenere giovani registi. Le associazioni di autori hanno espresso preoccupazione, sottolineando come questa misura possa compromettere l’intera filiera cinematografica. La situazione potrebbe influenzare anche i prossimi progetti in fase di sviluppo.
Le principali associazioni di autori cinematografici italiane hanno alzato la voce contro i tagli al Fondo per il cinema e l’audiovisivo. Dopo un incontro con il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, 100autori, ACMF, AIDAC, AIR3, ANAC e WGI esprimono forte dissenso per la ripartizione dei tagli, che colpiscono produzione e distribuzione di opere italiane mentre aumentano i fondi per attrarre produzioni straniere. Varese, 23 febbraio 2026 – Le associazioni di autori cinematografici italiane hanno espresso un fermo dissenso contro i tagli al Fondo per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo, annunciati nella Finanziaria 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Mercato Inter, febbre Premier League per Pio Esposito: Pedullà lancia l’allarme da 80 milioni. Tutti i dettagliIl mercato dell'Inter si anima con l'interesse dei club inglesi per Pio Esposito, giovane attaccante nerazzurro.
Tiziana Rocca, figura di spicco del nostro cinema, è forse l’unica addetta ai lavori che dà voce al cinema indipendente (e italiano) nel mondoTiziana Rocca, figura di spicco nel cinema italiano, si distingue per il suo impegno nel promuovere il cinema indipendente a livello globale.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Fondo Cinema, gli autori contestano il riparto dei tagli: Sbilanciato e iniquo; Fondo Cinema, fermo dissenso degli autori sulla ripartizione; La giunta capitolina approva la variazione di bilancio: nuovi fondi per strade e liste di attesa; Pianura Padana: il governo riduce drasticamente i fondi contro l'inquinamento atmosferico.
Taglio da 50 milioni alla Metro C in manovra, l’assessore Onorato: Grave errore, Meloni intervengaBocciati in Senato gli emendamenti contro il taglio da 50 milioni alla Metro C di Roma. L’assessore Alessandro Onorato: A rischio un progetto da un miliardo. Segui le notizie di Fanpage.it ... fanpage.it
Decreto bollette in arrivo, si punta a un taglio da 3 miliardiIl ministro Pichetto annuncia l’attesa misura per la prossima settimana, ma restano da definire gli ultimi interventi per famiglie e imprese. La ... repubblica.it
Le associazioni del cinema unite contro il taglio di 80 milioni al fondo sviluppo. - facebook.com facebook
Sul capo del cartello della droga gli Usa avevano messo una taglia da 15 milioni. Tajani informato sugli sviluppi: la Farnesina invita alla massima attenzione x.com