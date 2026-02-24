Taglio da 80 milioni al cinema italiano | allarme creatività a rischio

Il taglio di 80 milioni al fondo per il cinema italiano riduce i fondi disponibili per produzioni e promozioni. Questa decisione deriva da un taglio di risorse governative che mette a rischio la capacità di innovazione e di sostenere giovani registi. Le associazioni di autori hanno espresso preoccupazione, sottolineando come questa misura possa compromettere l’intera filiera cinematografica. La situazione potrebbe influenzare anche i prossimi progetti in fase di sviluppo.