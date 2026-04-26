Arezzo torna in Serie B dopo 19 anni, vincendo 3-1 contro Torres. La partita si è conclusa con un risultato che conferma la superiorità della squadra, che ha dominato l'incontro dall'inizio alla fine. La vittoria permette all’Arezzo di risalire nella categoria superiore dopo quasi due decenni di attese e speranze. La squadra ha mostrato solidità e determinazione durante l’intera partita.

È finita. È fatta davvero. L’Arezzo torna in Serie B dopo 19 lunghissimi anni. E lo fa da grande squadra, da padrona del campo, da più forte. La Torres si arrende 3-1, il Comunale esplode: è storia amaranto! Bucchi non cambia, si affida ai suoi uomini migliori. E loro rispondono da squadra vera. Fin dai primi minuti si capisce l’aria: Mawuli ha subito una chance all’8’, Tavernelli al 12’ prova a sorprendere Zaccagno da lontano. L’Arezzo spinge, costruisce, domina. Il gol è nell’aria e arriva al 38’: Tavernelli da fuori lascia partire un missile che si insacca. 1-0 e stadio in delirio! Poco dopo Chiosa segna anche il raddoppio, ma l’arbitro annulla tra le proteste: decisione che non spegne però la fame amaranto.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh issa! Arezzo in B dopo 19 anni: Torres stesa 3-1

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