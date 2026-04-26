Arezzo torna in Serie B dopo diciannove anni, dopo aver battuto la Torres 3-1 in una partita che ha portato grande entusiasmo tra i tifosi. La vittoria ha concluso un lungo periodo di attese e sconfitte, portando la squadra di nuovo nel campionato superiore. La gioia in città è palpabile, con i sostenitori che hanno accolto il risultato con festeggiamenti e abbracci.

Battuta la Torres 3-1, poi l’esplosione: l’Arezzo è in Serie B. Diciannove anni. Un’attesa lunghissima, fatta di cadute, tentativi e illusioni. Adesso è realtà: l’ Arezzo torna in Serie B. Lo fa all’ultima giornata, nel modo più sofferto e più vero possibile. Con una vittoria per 3-1 contro la Torres e con un orecchio incollato a Campobasso, dove l’Ascoli crolla e consegna definitivamente il campionato agli amaranto. Al triplice fischio è esplosione totale. Il momento decisivo: tre gol e una città che trattiene il fiato. Servivano tre punti. E sono arrivati. A firmare la vittoria che vale una stagione intera sono Tavernelli, Arena e Pattarello, i nomi che entrano di diritto nella storia recente del club.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Arezzo torna in Serie B dopo 19 anni: delirio in città, un’attesa infinita finita all’ultima curva

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