Arezzo torna in Serie B dopo 19 anni | delirio in città un’attesa infinita finita all’ultima curva

Da notizieaudaci.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo torna in Serie B dopo diciannove anni, dopo aver battuto la Torres 3-1 in una partita che ha portato grande entusiasmo tra i tifosi. La vittoria ha concluso un lungo periodo di attese e sconfitte, portando la squadra di nuovo nel campionato superiore. La gioia in città è palpabile, con i sostenitori che hanno accolto il risultato con festeggiamenti e abbracci.

Battuta la Torres 3-1, poi l’esplosione: l’Arezzo è in Serie B. Diciannove anni. Un’attesa lunghissima, fatta di cadute, tentativi e illusioni. Adesso è realtà: l’ Arezzo torna in Serie B. Lo fa all’ultima giornata, nel modo più sofferto e più vero possibile. Con una vittoria per 3-1 contro la Torres e con un orecchio incollato a Campobasso, dove l’Ascoli crolla e consegna definitivamente il campionato agli amaranto. Al triplice fischio è esplosione totale. Il momento decisivo: tre gol e una città che trattiene il fiato. Servivano tre punti. E sono arrivati. A firmare la vittoria che vale una stagione intera sono Tavernelli, Arena e Pattarello, i nomi che entrano di diritto nella storia recente del club.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

arezzo torna in serie b dopo 19 anni delirio in citt224 un8217attesa infinita finita all8217ultima curva
© Notizieaudaci.it - Arezzo torna in Serie B dopo 19 anni: delirio in città, un’attesa infinita finita all’ultima curva

Notizie correlate

Ebolitana torna in Serie D, delirio in città: cosa c’è dietro il ritorno dopo 8 anni difficiliEbolitana Serie D, cosa significa davvero questo ritorno L’Ebolitana torna in Serie D al termine di una stagione che va ben oltre il semplice...

Arezzo, sale la febbre amaranto. Scatta l’ultima caccia ai biglietti, altri 550 posti nella curva sudArezzo, 22 aprile 2026 – Per gli appassionati che sono rimasti senza biglietto per la partita decisiva di domenica 26 contro la Torres, quella che...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Poker Arezzo, ma l'Ascoli non molla: è corsa a due in vetta. La Ternana dimentica i guai e torna alla vittoria; La Serie B Femminile torna allo stadio ‘Benito Stirpe’: domenica 26 la sfida tra Frosinone e San Marino Academy; L'Arezzo vede il traguardo: 4 gol in Abruzzo, sbancata Pineto. Sarà match point al Comunale; Una città, una squadra, un sogno: Arezzo spinge gli amaranto verso la Serie B.

arezzo torna in serieL'Arezzo torna in B dopo quasi 20 anni: promozione all'ultima giornataL'Arezzo torna in Serie B dopo quasi 20 anni. Decisivo il 3-1 in casa rifilato oggi alla Torres per far vincere il campionato ai toscani allenati da Cristian Bucchi a discapito dell'Ascoli ... firenzeviola.it

arezzo torna in serieL’Arezzo torna in B, ora lo stadio e una storia ancora tutta da scrivereAREZZO (ITALPRESS) – Il film del ritorno in B dell’Arezzo inizia in un caldo pomeriggio di agosto quando al ‘Città di Arezzo’ arriva il Bra in Coppa Italia. Gli amaranto vincono di misura, ma sorprend ... italpress.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.