Oggi il ruolo del direttore sportivo nel calcio appare sfumato e poco chiaro. La sua figura, un tempo centrale nella gestione delle squadre, sembra aver perso centralità, con le decisioni più rilevanti che vengono prese altrove. La vera regia dei club si è spostata, lasciando il ruolo tradizionale del direttore sportivo meno definito e più ambiguo rispetto al passato.

Il direttore sportivo, figura fantasmica del calcio moderno, oggi ha mansioni che praticamente investono il tutto e il niente. Ne parla oggi Repubblica, che spiega apertamente la crisi di identità dell’homo d.s., una categoria incomprensibile. Fa dichiarazioni pre e post-partita, sappiamo che è il preposto a lamentarsi per i torti arbitrali per dare un “segnale” (a chi poi, verrebbe da chiedersi, dato che mala tempora currunt ) che forse fa il mercato insieme a presidente, agenti, procuratori, allenatore, staff sanitario e sportivo. Probabilmente chiama le famiglie dei calciatori da acquistare per presentare loro la città: qui si mangia bene la pizza, lì il clima non è fantastico però ti assicuro che ci sono bei centri commerciali.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Oggi non si sa cosa sia il direttore sportivo, la vera regia dei club si è spostata altrove

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