Il Napoli saluta la Coppa Italia con l’amaro in bocca. La squadra ha perso contro una rivale che ha mostrato più determinazione e concentrazione. I tifosi presente allo stadio speravano in una vittoria, ma alla fine il risultato ha premiato gli avversari. La partita ha lasciato un senso di insoddisfazione e qualche domanda sulla condizione della squadra in questa fase della stagione.

Usciamo di traverso, con una domanda in tasca e quella sensazione fastidiosa che la partita vera si sia giocata altrove. Non sul campo, ma in quella zona grigia dove il calcio smette di essere sport e diventa interpretazione. Il Napoli saluta la Coppa Italia, ma almeno non lo fa tossendo. Mostra segni di salute, finalmente, come un paziente che non è guarito ma ha smesso di fingere di stare male. Il primo tempo è una partita a scacchi giocata con le scarpe da calcio: togliere ritmo al Como, che non giocava da undici giorni, è una scelta logica, quasi scolastica. E funziona. Il Como resta lì, imbalsamato, finché qualcuno non decide che è il momento di rianimarlo con un fischio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli esce dalla Coppa Italia con la fastidiosa sensazione che la partita vera si sia giocata altrove

Sabatini lancia una provocazione parlando dell'Inter.

Napoli vs Cagliari | Coppa Italia | Stadio Diego Armando Maradona | Napoli | LIVE

