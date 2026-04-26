Il 26 aprile si celebra la memoria liturgica di due papi dei primi secoli, Sant’Anacleto e San Marcellino. Entrambi hanno ricoperto il ruolo di guida spirituale e sono ricordati come figure di riferimento nella storia della Chiesa. La giornata è dedicata alla commemorazione di questi due santi che hanno avuto un ruolo importante nella diffusione e nella difesa della fede cristiana.

Sant’Anacleto e San Marcellino, entrambi papi dei primi secoli, condividono il giorno della memoria liturgica. Contrastarono con coraggio le eresie e difesero la vera fede. Ricordati insieme, nello stesso giorno, il 26 aprile, i Santi Anacleto e Marcellino furono pontefici della chiesa cattolica. Anacleto, detto anche Cleto, fu il terzo papa dopo San Pietro. La sua memoria storica è singolare perché spesso è stato sdoppiato in due figure distinte, quelle di Anacleto e di Cleto, appunto. Nel Martirologio Romano c’erano due feste dedicate a questi due personaggi che poi, si è scoperto, erano la stessa persona. L’errore è stato a causa di un’errata trascrizione operata da un antico copista che mentre stilava la lista dei papi inserì entrambi i nomi.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 26 aprile, Santi Anacleto e Marcellino: due grandi papi difensori della fede

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