Il 14 febbraio, giorno dedicato ai santi Cirillo e Metodio, i due fratelli evangelizzarono gli slavi e aiutarono a risolvere conflitti tra tribù diverse. La loro missione si concentrò soprattutto sulla diffusione del cristianesimo tra le popolazioni slave, portando anche negoziati di pace in zone di tensione. Un esempio concreto di questa attività si registrò quando mediavano tra tribù rivali, contribuendo a riunificare gruppi divisi.

I santi Cirillo e Metodio erano fratelli: entrambi divennero apostoli delle popolazioni slave e mediarono in importanti operazioni di pace. Sono stati proclamati compatroni d’Europa da Giovanni Paolo II nel 1980. La Chiesa ricorda oggi, 14 febbraio, i santi Cirillo e Metodio. L’uno era monaco, l’altro divenne vescovo: erano fratelli e entrambi raggiunsero le vette della santità. Insieme sono anche tra i patroni d’Europa. Nacquero a Tessalonica nei primi decenni del IX secolo. Le poche notizie biografiche si attingono dalle Vite, che furono scritte in antico slavo ecclesiastico. Essendoci poche informazioni certe, come è accaduto anche per vari altri santi, la loro storia si è tinta di leggenda, attraverso racconti non meglio accreditati. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Oggi 14 febbraio, Santi Cirillo e Metodio: i due grandi evangelizzatori degli slavi

