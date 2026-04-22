22 aprile | Santi Sotero e Caio Papi – memoria nel Tempo di Pasqua

Il 22 aprile, nel calendario liturgico, si ricorda la memoria dei Santi Sotero e Caio, due antichi vescovi di Roma, inseriti nell’itinerario pasquale. Questo giorno cade nel Mercoledì della Terza Settimana di Pasqua, secondo la tradizione cristiana. La commemorazione si inserisce nelle celebrazioni di questa fase pasquale, senza coinvolgere eventi storici recenti o figure contemporanee.

Nell’itinerario pasquale, questo Mercoledì della Terza Settimana di Pasqua (22 aprile 2026) la tradizione romana propone la memoria dei Santi Sotero e Caio, antichi vescovi di Roma. Figure discrete delle origini cristiane, il loro ricordo illumina il ministero petrino come servizio alla carità e all’ unità della Chiesa. Sotero (pontificato ca. 166–175), di famiglia greca e legato alla città di Fondi, esercitò il suo ministero in un tempo segnato dalle difficoltà interne ed esterne. Le testimonianze antiche lo ricordano per la sollecitudine verso i poveri e i confessori della fede, inclusi coloro che erano stati condannati ai lavori forzati, e per l’attenzione alle Chiese d’Oriente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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