I carabinieri e i forestali hanno scoperto un'officina abusiva a Montù Beccaria, dove sono stati trovati rifiuti pericolosi. Durante un blitz, sono state sequestrate attrezzature non autorizzate e sono state elevate multe per un totale di circa 9.000 euro. L'operazione ha portato alla denuncia di alcuni responsabili e alla chiusura temporanea dell’attività irregolare.

?? Cosa sapere Carabinieri e Forestali scoprono officina abusiva e rifiuti pericolosi a Montù Beccaria. Sanzione di 9.000 euro e sequestro di materiali per la Procura di Pavia. I Carabinieri di Montù Beccaria e i Forestali di Zavattarello hanno scoperto un'officina meccanica abusiva tra le colline dell'Oltrepò pavese, denunciando un uomo per lo smaltimento incontrollato di scarti pericolosi e la gestione non autorizzata di rifiuti. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto nel contesto rura .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oltrepò, blitz contro l’officina abusiva: 9.000 euro di multa

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