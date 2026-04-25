Montù Beccaria scoperta officina abusiva | 9mila euro di multa e denuncia penale

I carabinieri di Montù Beccaria hanno individuato un'officina avviata senza autorizzazioni. La struttura, scoperta durante un controllo, è stata chiusa e il titolare denunciato penalmente. Oltre alla denuncia, è stata applicata una multa di 9.000 euro. Le verifiche hanno riguardato anche aspetti ambientali, portando a contestazioni di natura non solo amministrativa, ma anche penale.

Montù Beccaria (Pavia), 25 aprile 2026 – Officina abusiva scoperta dai carabinieri: titolare denunciato penalmente e sanzionato per contestazioni non solo amministrative ma anche ambientali. E multati anche i proprietari di cinque automobili trovate in attesa di riparazione. L'operazione è stata svolta congiuntamente dai carabinieri della Stazione di Montù Beccaria, della Compagnia di Stadella, e del Gruppo Forestale di Pavia. L'avvio è stato dato dalla "individuazione - come spiega la nota diramata dall'Arma oggi, sabato 25 aprile - di una officina abusiva abilmente occultata nel contesto collinare dell'Oltrepò pavese". https:www.ilgiorno.itmantovacronacaofficina-abusiva-san-giorgio-bigarello-foummepr È scattato quindi l'accesso ispettivo, condotto sia dai militari della Compagnia territoriale che dei colleghi Forestali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Montù Beccaria, scoperta officina abusiva: 9mila euro di multa e denuncia penale Notizie correlate Rifiuti illeciti nell’officina abusiva. Per il titolare denuncia e mega multaNon solo irregolarità sotto il profilo della sicurezza sul lavoro e delle norme a tutela dell’ambiente. Scoperta officina meccanica abusiva. Scattano sequestro e denuncia per un 52enneL'officina, gestita da un operaio 52enne del luogo, incensurato, si presentava a tutti gli effetti come un ambiente di lavoro pienamente operativo... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sicurezza, giro di vite con più controlli della polizia locale; Tre anni di violenze alla moglie Un 50enne finisce in carcere; Tanti interventi in pochi mesi, nel mirino ci sono droga e alcol; Un 36enne minaccia il suicidio, carabinieri riescono a fermarlo. Montù Beccaria, scoperta officina abusiva: 9mila euro di multa e denuncia penaleOperazione congiunta dei carabinieri della Compagnia di Stradella e del Gruppo Forestale di Pavia: sanzionati anche i cinque proprietari di auto trovate nell'area in attesa di riparazione ... ilgiorno.it Montu Beccaria (PV), 18 aprile 2026 - Oggi Sezione presente alla tradizionale festa del Gruppo Alpini , Sezione di Pavia nel ricordo dell'indimenticato capogruppo Benunzio. Oltrepò Lombardo Associazione Nazionale Alpini Montù Beccaria - facebook.com facebook