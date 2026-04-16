Fino al 19 aprile alle 23:59 PT, è possibile acquistare la licenza a vita di Microsoft Office Professional 2021 per Windows al prezzo di circa 33 dollari. L’offerta permette di ottenere otto applicazioni essenziali senza abbonamenti ricorrenti, offrendo un’alternativa agli abbonamenti Office 365. La promozione rappresenta un’occasione per chi desidera un accesso permanente a strumenti di produttività senza dover sottoscrivere rinnovi periodici.

Un’opportunità per rivoluzionare la gestione digitale del proprio PC è disponibile fino al 19 aprile alle ore 23:59 PT, quando l’offerta per la licenza a vita di Microsoft Office Professional 2021 per Windows scadrà, permettendo di acquisire otto applicazioni fondamentali per soli 32,97 dollari. Questa promozione rappresenta un netto risparmio rispetto al prezzo standard di 219,99 dollari, offrendo una soluzione definitiva a chi desidera liberarsi dai canoni mensili per l’utilizzo dei software. La suite completa per il controllo totale della produttività. L’offerta in questione non si limita a un singolo strumento, ma mette a disposizione un pacchetto che include otto pilastri dell’informatica professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio abbonamenti: Office 2021 a soli 32$ con licenza a vita

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