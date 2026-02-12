Manziana lavoratori in nero e senza permesso di soggiorno nell' azienda agricola

A Manziana, i carabinieri hanno scoperto alcuni braccianti che lavoravano senza contratto e senza permesso di soggiorno in un’azienda agricola. Gli agenti hanno effettuato un controllo che ha portato alla luce questa situazione irregolare, con alcuni lavoratori che sono stati trovati senza documenti e senza regolare permesso. Ora si procede con le verifiche e le eventuali sanzioni.

La scoperta da parte della guardia di finanza. Denunciato il titolare dell'attività Braccianti in "nero" e senza permesso di soggiorno sono stati trovati in un'azienda agricola a Manziana. A scoprirli sono stati i finanzieri del comando provinciale di Roma, che hanno denunciato il titolare. Secondo quanto appreso, le fiamme gialle della compagnia di Ladispoli hanno sorpreso i due lavoratori di origini indiane mentre erano intenti a lavorare nei campi, nell'ambito di un'ispezione mirata alla verifica del rispetto della normativa sull'impiego della manodopera. Al termine degli accertamenti, entrambi gli stranieri sono stati accompagnati all'ufficio immigrazione della questura di Roma: dopo le procedure di identificazione e fotosegnalamento, è stato notificato il provvedimento di espulsione emesso dalla prefettura capitolina.

