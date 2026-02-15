Protesta dei bengalesi | Dateci il permesso di soggiorno Anche senza lavoro

Una protesta dei bengalesi ha portato centinaia di persone a scendere in piazza Vittorio, dopo la preghiera del venerdì. La richiesta principale riguarda il rilascio del permesso di soggiorno, anche senza avere un lavoro. Le persone si sono radunate in strada dopo aver lasciato le moschee di Centocelle, Tor Pignattara e del Pigneto. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con i partecipanti che chiedono un intervento rapido delle autorità.

Si sono riversati in strada dopo la preghiera del venerdì. Centinaia di bengalesi sono usciti dalle moschee di Centocelle, di Torpigattarara e del Pigneto per ritrovarsi tutti in piazza Vittorio. In un grande corteo con un solo slogan: «Noi vogliamo il permesso di soggiorno, noi vogliamo il permesso di soggiorno». Poche parole, scandite all'infinito. I residenti romani li hanno visti sfilare esterrefatti, davanti a una manifestazione di forza che rispecchia bene la trasformazione di questo quadrante di Roma, dove la comunità bengalese è diventata molto rilevante. Il motivo della loro protesta è la richiesta di poter restare in Italia nonostante a molti di loro non sia stato rinnovato il nulla osta per motivi di lavoro.