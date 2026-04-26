Obesità infantile in Campania | la risposta della Comunità SANE per un futuro sano

In Campania, l’obesità infantile rappresenta un problema crescente. Per affrontarlo, è stato avviato il progetto Comunità S.A.N.E., un’iniziativa mirata a promuovere abitudini più sane tra i bambini. L’obiettivo è coinvolgere scuole e famiglie in attività di educazione alimentare e promozione del movimento fisico. La proposta si inserisce in un quadro di interventi regionali rivolti a ridurre i rischi legati a questa condizione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Campania contro l’obesità infantile: nasce il progetto Comunità S.A.N.E. Contrastare il negativo primato dell’obesità infantile in Campania è diventato un obiettivo urgente. Per affrontare questa sfida, l’iniziativa Comunità S.A.N.E., presentata il 21 aprile all’Istituto Sannino De Cillis di Napoli, intende coinvolgere ragazzi, famiglie e scuole. Il progetto è promosso dalla Fondazione Evangelica Villa Betania in collaborazione con la Fondazione Valter Longo e Form.IT, con il sostegno della Regione Campania e dell’Unione Europea.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Obesità infantile in Campania: la risposta della Comunità S.A.N.E. per un futuro sano. Notizie correlate Calabria: emergenza obesità infantile, servono risorse e alleanzeAllarme obesità infantile in Calabria: la regione con i tassi più alti d’Italia In Calabria, una delle regioni del sud Italia, è stato lanciato un... Lotta all'obesità infantile: campagna con i calciatori del NapoliL’obiettivo è ambizioso: invertire la rotta in una regione che detiene il più alto tasso di obesità infantile in Europa, trasformando la Campania in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli, dieta della longevità contro obesità infantile: coinvolti 330 adolescenti campani; Obesità, dieta della longevità testata su 330 adolescenti; Obesità, dieta longevità testata su 330 adolescenti campani; Napoli, Comunità S.A.N.E.: i corretti stili di vita. Obesità: in Campania laboratorio per la salute delle nuove generazioniL'obiettivo è ambizioso: invertire la rotta in una regione che detiene il più alto tasso di obesità infantile in Europa, trasformando la Campania in un laboratorio d'avanguardia per la salute delle nu ... ansa.it Lotta all'obesità infantile: campagna con i calciatori del NapoliOspedale Evangelico Betania, Fondazione Valter Longo e Form.it presentano Comunità S.A.N.E. napolitoday.it Vesuvio live. . COMUNITÀ S.A.N.E. Iniziativa di Form.It. Formazione Italiana APS, Fondazione Valter Longo e Ospedale Evangelico Betania per i giovanissimi della Campania: partire dalle scuole per inverire la rotta sull'obesità infantile. - facebook.com facebook