Calabria | emergenza obesità infantile servono risorse e alleanze

L’aumento dei casi di obesità tra i bambini in Calabria deriva da uno stile di vita poco attivo e da scelte alimentari sbagliate. Le strutture sanitarie e le scuole segnalano un incremento preoccupante di adolescenti con problemi di peso. Le autorità locali chiedono più risorse e collaborazioni tra scuola, famiglia e medici per contrastare questa emergenza. La situazione richiede interventi immediati per tutelare la salute dei più giovani.

Allarme obesità infantile in Calabria: la regione con i tassi più alti d’Italia. In Calabria, una delle regioni del sud Italia, è stato lanciato un allarme per i tassi di obesità infantile tra i più alti del paese. La situazione, già critica, ha spinto il Parlamento italiano a approvare una legge specifica per la cura e la prevenzione dell’obesità, riconoscendola come fattore di rischio per numerose patologie. La Calabria, con il suo tasso di obesità infantile particolarmente elevato, aveva già avviato nel 2004 un progetto regionale per la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità tra i bambini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Marlia nasce l’ambulatorio dedicato all’obesità infantileA Marlia, nel comune di Capannori (Lucca), è stato inaugurato il primo ambulatorio Asl dedicato all’obesità infantile.

Lotta all’obesità infantile. A Marlia il primo ambulatorioA Marlia, nel 2024, è stato inaugurato il primo ambulatorio dedicato all’obesità infantile, promosso dalla Asl Toscana nord ovest nell’ambito del progetto europeo Feast.

Obesità infantile supera la denutrizione: una svolta storica secondo l'UnicefLa fame nel mondo rimane una grande emergenza, resa ora quasi paradossale da un altro dato: per la prima volta i bambini e gli adolescenti obesi hanno superato quelli denutriti. È quanto emerge da un ... quotidiano.net

Obesità. Simpef: Preoccupa il tasso di quella infantile. Più spazio al pediatra di famigliaIl 26% di maschi sovrappeso o obesi tra i quindicenni, ben oltre la media UE. Tassi di sovrappeso e obesità infantile particolarmente elevati nel meridione, in particolare in Calabria, Campania e ... quotidianosanita.it

