Morigerati | riapre l’Oasi WWF Grotte del Bussento tra ponti nuovi e natura incontaminata

L’Oasi WWF Grotte del Bussento riapre ai visitatori, offrendo l’opportunità di esplorare un’area caratterizzata da ponti nuovi e natura incontaminata. Questo spazio, considerato tra i più suggestivi del Cilento, sarà accessibile nuovamente dopo un periodo di chiusura, permettendo a chi ama la natura di immergersi in un ambiente ricco di storia e biodiversità. La riapertura segna il ritorno di un punto di interesse naturalistico nella regione.

Riapre ai visitatori uno dei luoghi naturalistici più suggestivi del Cilento. Dopo un periodo di chiusura, domenica torna accessibile l'Oasi WWF Grotte del Bussento, area protetta nel comune di Morigerati, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Ad annunciare la riapertura è la società di gestione Morgete, che opera in collaborazione con WWF Italia e con il Comune. « Finalmente dopo tanta attesa, riapre l'Oasi WWF Grotte del Bussento. Ponti nuovi e una natura pronta ad esplodere in tutta la sua bellezza », spiega una nota. La riapertura arriva dopo gli interventi di sistemazione dei percorsi e delle infrastrutture interne, tra cui il rifacimento dei ponti lungo il sentiero naturalistico che conduce alla grotta e alla risorgenza del fiume Bussento.