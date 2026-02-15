Omega 3 oppure olio di pesce? Il confronto su usi e benefici per cuore e cervello

Omega 3 e olio di pesce sono spesso confusi, ma in realtà sono due cose diverse. Questa confusione può portare a scelte sbagliate quando si acquistano integratori, soprattutto perché i benefici per cuore e cervello variano. Ad esempio, molte persone assumono olio di pesce pensando che sia sempre la soluzione migliore, senza conoscere le differenze tra i due prodotti.

I termini omega 3 e olio di pesce vengono spesso usati come sinonimi, ma in realtà si tratta di due integratori molto diversi. I primi sono infatti una famiglia di acidi grassi polinsaturi con specifiche funzioni biologiche, mentre il secondo è una delle principali fonti alimentari attraverso cui questi acidi grassi vengono assunti di solito. La confusione nasce dal fatto che l'olio di pesce rappresenta una delle fonti principali di tali composti, ma non è l'unica. È possibile infatti reperire questi nutrienti anche in fonti vegetali o attraverso specifiche formulazioni farmaceutiche.