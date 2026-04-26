Nuovo porto e scogliera dell' Armisi il M5s organizza un incontro al Passiatore

Il Movimento 5 Stelle ha convocato un incontro al Passiatore con cittadini, giornalisti, associazioni e attivisti che si occupano della tutela della costa catanese e della scogliera dell’Armisi. L’appuntamento è stato promosso dai consiglieri comunali Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, in vista di questioni legate al nuovo porto e ai lavori sulla scogliera. L’iniziativa mira a discutere delle attività in corso e delle problematiche legate alla zona.

I consiglieri comunali M5s Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, insieme ad associazioni e attivisti impegnati nella tutela e salvaguardia della costa catanese, in particolare della scogliera dell’Armisi, hanno organizzato un incontro con i cittadini e con i giornalisti, in vista dell’imminente.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Referendum sulla giustizia, il M5S organizza un incontro pubblico: “La Costituzione non va sacrificata”Durante l’evento, promosso anche da Agende Rosse e Antimafia Duemila, interverranno gli avvocati Fabio Repici e Domenico Morace “Cosa cambierebbe... Referendum, perché votare ‘Sì’ o ‘No’: Assostampa organizza un nuovo incontroUn confronto tra le ragioni del ‘Sì’ e del ‘No’ sul Referendum giustizia, per fornire ai cittadini un momento di esclusiva informazione. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tenta il suicidio, salvato dai Carabinieri: Se cadi tu, cado anch’io con te; Piano regolatore del porto di Catania, Ciancio e Bonaccorsi (M5S): Servono approfondimenti; Catania non può aspettare 30 anni per vedere il mare: no del M5s all'ampliamento del porto; Bonaccorsi e Ciancio: stop al voto sul Prg del Porto di Catania. Scogliera d'Armisi, via libera dal Senato al decreto per l'estensione del portoLa decisione per Catania dell'VIII Commissione comunicata dai deputati Sudano e Carrà (Lega): «Proposto da Salvini, relatore Germanà» ... lasicilia.it Sinistra Italiana: Scogliera d’Armisi, basta speculare sul mare e sulle coste. No all’espansione del porto con milioni di metri cubi di nuove costruzioni: serve restituire ...comunicato stampa Sinistra Italiana Catania esprime la propria netta contrarietà al progetto di espansione del porto di Catania, recentemente autorizzato con il via libera del Senato. Un’opera sostenu ... ienesiciliane.it Flotilla di nuovo verso Gaza: la partenza dal porto di Augusta - facebook.com facebook Pallavolo Mercato - Prende forma il nuovo Porto Robur Costa: arriva Cominetti x.com