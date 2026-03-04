Referendum perché votare ‘Sì’ o ‘No’ | Assostampa organizza un nuovo incontro

Assostampa ha organizzato un nuovo incontro per discutere le ragioni del ‘Sì’ e del ‘No’ sul Referendum giustizia. L’obiettivo è offrire ai cittadini un momento di confronto diretto, in cui vengono presentati i punti di vista di entrambe le parti. L’evento si concentra esclusivamente sulla spiegazione delle motivazioni di ciascun fronte, senza approfondimenti o analisi esterne.

Un confronto tra le ragioni del 'Sì' e del 'No' sul Referendum giustizia, per fornire ai cittadini un momento di esclusiva informazione. È quanto intende fare l'associazione Stampa Ferrara che ripropone a Codigoro, nel tardo pomeriggio di venerdì 6, il format già testato con buoni risultati nei giorni scorsi a Ferrara. L'evento si terrà dalle 17.30 nella biblioteca comunale Giorgio Bassani. Al dibattito interverranno per il 'Sì' l'avvocato Simone Bianchi e l'avvocata Alessandra Palma (entrambi della Camera penale ferrarese). Per il 'No' saranno invece presenti il magistrato Andrea Maggioni (procura di Ferrara) e l'avvocato Tiziano Tagliani, già sindaco di Ferrara e consigliere regionale.