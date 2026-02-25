Referendum sulla giustizia il M5S organizza un incontro pubblico | La Costituzione non va sacrificata

Durante l’evento, promosso anche da Agende Rosse e Antimafia Duemila, interverranno gli avvocati Fabio Repici e Domenico Morace “Cosa cambierebbe davvero nella vita dei cittadini se vincesse il ‘Sì’ al referendum costituzionale? E quali sarebbero le conseguenze sugli equilibri democratici del Paese?” A queste domande proverà a rispondere l’incontro pubblico ‘La costituzione non va sacrificata, in programma venerdì 27 alle 18.15 presso il Factory Grisù. Al centro del dibattito, l’impatto che la riforma potrebbe avere sull’assetto della giustizia e sull’equilibrio tra i poteri dello Stato. In particolare, si discuterà della separazione delle carriere dei magistrati, tema che, secondo i promotori, “rischia di incidere profondamente sull’indipendenza della magistratura e sul principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge”. A portare contributi tecnici e giuridici saranno l’avvocato penalista Fabio Repici, da anni legale della famiglia Borsellino nei processi legati alla strage di via D’Amelio, collegato da remoto, e l’avvocato civilista Domenico Morace, presente in sala. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

