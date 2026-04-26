Nuovo ponte sportivo | Barbara Pasquini guida il CONI nei borghi

Il 23 aprile, Barbara Pasquini è stata nominata Fiduciario del CONI per i comuni di Tolfa, Allumiere, Canale Monterano e Manziana. La sua nomina riguarda il progetto di un nuovo ponte sportivo che coinvolge queste aree. Pasquini avrà il compito di rappresentare il comitato sportivo nei quattro borghi, coordinando le attività e le iniziative legate allo sviluppo delle strutture sportive locali.

? Cosa sapere Barbara Pasquini nominata Fiduciario CONI per Tolfa, Allumiere, Canale Monterano e Manziana il 23 aprile.. La nuova referente territoriale garantirà il collegamento diretto tra CONI Lazio e sportivi locali.. Il 23 aprile, presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, Barbara Pasquini ha ricevuto l’incarico ufficiale di Fiduciario CONI per il quadrilatero composto da Tolfa, Allumiere, Canale Monterano e Manziana. L’assegnazione del ruolo è avvenuta durante una giornata intensa dedicata alle eccellenze e alla formazione sportiva nella capitale. La mattinata ha lo svolgimento del Premio Città di Roma organizzato da OPES, un evento volto a celebrare i talenti del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo ponte sportivo: Barbara Pasquini guida il CONI nei borghi Notizie correlate Lazio, ponte del 25 aprile: tra eventi nei borghi e traffico a Frosinone? Cosa sapere Tra eventi nei borghi e partita Frosinone-Carrarese, la viabilità nel Lazio resta fluida. Leggi anche: Scritte No Vax al Centro Sportivo Coni