Scritte No Vax al Centro Sportivo Coni

La notte scorsa, alcuni sconosciuti hanno imbrattato i muri del Centro Sportivo Coni di Bergamo con scritte No Vax. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili di questi atti vandalici. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono evidenti e l’amministrazione si prepara a ripulire l’impianto.

ATTI VANDALICI. La banda delle scritte No Vax torna a colpire a Bergamo. Nella notte ignoti hanno imbrattato i muri dell'impianto indoor del Centro Sportivo Coni, in via Monte Gleno 2. Le scritte, riconducibili alla stessa matrice di quelle apparse poco più di una settimana fa sulle vetrate della sede Cgil di via Garibaldi, hanno coperto una vasta porzione della facciata esterna della struttura sportiva. A dare l'allarme stamattina è stato il titolare dell'officina che confina con l'impianto.

