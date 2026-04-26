Nuovo Palazzetto Cacciatore Lega | I costi sono quasi raddoppiati è una situazione frustrante

Un nuovo palazzetto sta affrontando un aumento dei costi che quasi raddoppia rispetto alle stime iniziali. I lavori sono attualmente sospesi a causa di verifiche strutturali ancora in corso, mentre le cifre che circolano sono state descritte come astronomiche. La situazione ha generato insoddisfazione tra le parti coinvolte, che attendono chiarimenti sui motivi di questa escalation dei costi.

“Cifre astronomiche, quasi raddoppiate rispetto ai preventivi, a fronte di lavori fermi per verifiche strutturali. Un mezzo disastro. Immancabile quindi la riapertura di un dibattito sul progetto del Palazzetto dello sport che sta inghiottendo una quantità enorme di risorse pubbliche, mentre la.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Sede Enereco, odissea di 16 anni: "Ed ora i costi sono raddoppiati"di Anna Marchetti "Dopo 16 anni, costretti a ripartire da zero, con un nuovo progetto e il rischio che l’investimento si riveli antieconomico, a... F1, Max Verstappen amaro: “Situazione frustrante. Dobbiamo migliorare tantissimo”Max Verstappen è sempre più nero al termine del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026.