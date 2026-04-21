Sede Enereco odissea di 16 anni | Ed ora i costi sono raddoppiati

Dopo sedici anni di attesa, l’ente ha deciso di ripartire da zero presso la propria sede, portando avanti un nuovo progetto. I costi sono raddoppiati rispetto al passato, creando incertezza sulla sostenibilità economica dell’investimento. La decisione segue un lungo periodo di difficoltà e di attese che hanno coinvolto l’intera organizzazione. La ripresa dei lavori si scontra ora con il rischio di un esito antieconomico.

di Anna Marchetti "Dopo 16 anni, costretti a ripartire da zero, con un nuovo progetto e il rischio che l’investimento si riveli antieconomico, a causa dell’aumento dei costi". E’ l’incredibile storia di Enereco che dal 2010 attende la licenza di costruire la nuova sede nel terreno di Chiaruccia acquistato all’asta dal Comune di Fano e adiacente all’area dove sta sorgendo la caserma dei vigili del fuoco. La nota società di ingegneria, che lavora in tutto il mondo, occupando circa 300 dipendenti altamente qualificati, al momento ha gli uffici (in affitto) in via Einaudi, che avrebbe voluto lasciare per insediarsi nel nuovo stabile di proprietà, a Chiaruccia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sede Enereco, odissea di 16 anni: "Ed ora i costi sono raddoppiati" Notizie correlate Milano capitale dei lavoratori "in affitto": raddoppiati in dieci anni, ora sono un esercito di 50milaLa Lombardia assorbe un terzo della somministrazione italiana e la metà è concentrata sotto la Madonnina. Leggi anche: Raddoppiati i senzatetto in città: "In dieci anni sono diventati 600"