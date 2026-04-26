L’opposizione ha criticato nuovamente i ritardi nella realizzazione del nuovo palasport, sottolineando come l’attuale situazione del cantiere venga definita come infinita. Le preoccupazioni riguardano la continuità dei lavori e le conseguenze di una gestione giudicata problematica, lasciando emergere un quadro di continui ostacoli lungo il percorso di completamento dell’opera. La discussione si concentra sulle responsabilità e sulle modalità di gestione del progetto.

Non poteva passare inosservata agli occhi dell’opposizione l’ennesima tegola caduta sulla costruzione del nuovo palasport. L’impianto ora costerà 27 milioni e 419.253,33 euro, ovvero un milione e 486.875,52 euro in più rispetto ai 25 milioni e 932.377,81 euro che erano stati definiti nel giugno 2025. È l’ennesimo rincaro, dovuto agli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione nel periodo 1 agosto-31 dicembre 2022. Inizialmente il palasport sarebbe dovuto costare 15 milioni e 500mila euro: era il prezzo fissato nel 2018. Si tratta dell’undicesimo rincaro. Sul caso ieri è intervenuto Falco Caponegro (FdI): "L’ennesimo aumento dei costi per il nuovo palasport di Ravenna non è solo un dato contabile, è il certificato di morte di una stagione amministrativa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo palasport nel mirino: "De Pascale ha lasciato in dote un cantiere infinito"

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