E la Pascale raddoppia | Mi hanno lasciato sola

Francesca Pascale, accusata di essere una cortigiana di Berlusconi, si sente abbandonata. La donna ha pubblicato un video sui social in cui spiega di essere stata lasciata sola dalla sua cerchia di amici, mentre il sindaco e il presidente del Carnevale si sono distanziati da lei. La Pascale si mostra delusa e sfiduciata, sottolineando di aver ricevuto solo silenzio in un momento delicato.

"Mi hanno dato della cortigiana di Berlusconi". Francesca Pascale in un video postato sui social è intervenuta a gamba tesa sull’atteggiamento preso da sindaco e presidente del Carnevale. "I manifestanti hanno scelto un contesto – comincia – che con quella protesta c’entrava poco, con un obiettivo molto preciso. Istigare.Hanno insultato il mio genere, le mie scelte sentimentali, mi hanno definita fascista. “Tu devi stare zitta. Una che è stata con Berlusconi non ha diritto di parlare”. Le femministe pro Pal. Ero sola, quaranta contro una, ma mi sono difesa. Anche con toni accesi. Quando vieni circondata e insultata, reagisci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

