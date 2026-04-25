Caponegro FdI | Nuovo rincaro al Palasport l’eredità fallimentare di de Pascale pesa sulle tasche dei cittadini

Un nuovo incremento dei costi per il Palasport di Ravenna porta a quota undici, attirando l’attenzione sulla gestione passata della struttura. La deputata di Fratelli d’Italia ha commentato che l’aumento non riguarda solo i numeri, ma rappresenta il fallimento di una precedente amministrazione. La questione si lega ai costi sostenuti dai cittadini per la struttura, ormai al centro di un dibattito politico e amministrativo.

"L’undicesimo aumento dei costi per il nuovo Palasport di Ravenna non è solo un dato contabile, è il certificato di morte di una stagione amministrativa. Parliamo di un’opera voluta, difesa e presentata come "strategica" dall’ex sindaco Michele de Pascale". A lanciare l'attacco all'ex sindaco è.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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