Nuovo attentato a Trump che minimizza e dichiara | Le forze dell’ordine hanno fatto un lavoro fantastico

Nella serata al Washington Hilton, prevista come un evento di solidarietà tra politica e giornalismo, si è verificato un nuovo episodio di tensione. Un attentato contro l’ex presidente, che ha commentato minimizzando l’incidente e ringraziando le forze dell’ordine per il loro intervento. L’evento avrebbe dovuto essere un momento di distensione, ma è stato interrotto dall’accaduto, generando immediatamente reazioni e interventi ufficiali.

La serata di gala al Washington Hilton avrebbe dovuto essere un momento di distensione istituzionale, una di quelle occasioni in cui la politica americana mette da parte le divisioni per celebrare il giornalismo. Invece, sabato 25 aprile 2026, la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca si è trasformata nell’ennesimo incubo per Donald Trump, terzo episodio di una serie inquietante che sembra inseguire il presidente come un’ombra persistente. Erano da poco passate le 20:30 quando il primo colpo ha squarciato l’atmosfera della sala principale dell’hotel. Poi altri tre, secchi, inconfondibili per chi ha l’orecchio addestrato a riconoscere il suono delle armi da fuoco.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Nuovo attentato a Trump, che minimizza e dichiara: “Le forze dell’ordine hanno fatto un lavoro fantastico” Tenta di entrare nel resort di Trump a Mar-a-Lago e viene ucciso: aveva fucile e tanica di benzina Notizie correlate Furti in rapida successione nel Cilento: le forze dell’ordine al lavoro per risalire ai responsabiliDue furti in rapida successione hanno scosso il Cilento nella giornata di ieri, mettendo in allarme le comunità locali e costringendo le forze... Nuovo piano sicurezza nel Casertano, più sinergia tra le forze dell’ordineTempo di lettura: 2 minuti Con l’obiettivo di rafforzare il livello di sicurezza, anche percepita, dei cittadini, assicurando interventi più rapidi,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sparatoria al gala dei media con Trump arrestato l'aggressore. Presidente: L'uomo aveva molte armi; Attentato a Washington, illeso Donald Trump; Tg1 2025/26 - Attentato fallito a Trump al gala dei media a Washington - Video; Trump, conferenza show dopo l'attentato: La mia è una professione pericolosa. Dopo gli spari ho lottato per tornare. Per Melania è stato traumatico. Terrore al Gala: Trump scampa a un nuovo attentato durante la cena dei corrispondentiWASHINGTON D.C. – Quella che doveva essere la serata più mondana dell'anno politico americano, la Cena dei Corrispondenti della Casa Bianca, si è trasformat ... etrurianews.it Attentato a Trump, notizie in diretta: fermato l’aggressore. Trump: Attacco non mi distoglierà da vincere guerra in IranLe notizie in diretta sull'attentato al presidente americano Donald Trump durante la cena di gala dei giornalisti corrispondenti della Casa Bianca che ... fanpage.it Torna Harald Gilbers con un nuovo intrigo politico! All’inizio dell’estate del 1952 viene sventato un attentato contro il cancelliere tedesco Adenauer, a un passo dalla firma di un accordo storico di riparazione con Israele. Eppure, dietro l’attacco ci sarebbero pro - facebook.com facebook