I furti sono avvenuti nel giro di poche ore e hanno spaventato le persone del luogo. Le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta per trovare i responsabili e fermarli il prima possibile. La zona è sotto controllo, mentre gli abitanti chiedono sicurezza e risposte.

Due furti in rapida successione hanno scosso il Cilento nella giornata di ieri, mettendo in allarme le comunità locali e costringendo le forze dell’ordine a un’intensa attività di indagine. Il primo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio a Cerrelli, frazione di Altavilla Silentina, dove malviventi si sono introdotti in un’abitazione senza lasciare tracce evidenti. L’accesso è avvenuto presumibilmente con l’uso di mezzi non violenti, ma l’entità del furto non è ancora stata accertata. I carabinieri sono intervenuti immediatamente per effettuare rilievi tecnici e raccogliere elementi utili all’indagine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furti in rapida successione nel Cilento: le forze dell’ordine al lavoro per risalire ai responsabili

