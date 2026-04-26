Il Papa ha rivolto un messaggio ai dieci nuovi sacerdoti durante una cerimonia a San Pietro, invitandoli ad essere aperti alla fede e a facilitare l’ingresso dei fedeli nella Chiesa. L’ordine si concentra sul contrasto all’isolamento dei credenti, un problema evidenziato anche da recenti statistiche. La chiamata si inserisce in un tentativo di rafforzare il rapporto tra i sacerdoti e le comunità locali.

? Cosa sapere Papa ordina a 10 nuovi sacerdoti a San Pietro di favorire l'accesso alla Chiesa.. L'esortazione vaticana mira a contrastare l'isolamento dei fedeli evidenziato dai dati statistici.. Durante la celebrazione a San Pietro dedicata all’ordinazione di 10 nuovi sacerdoti, il Pontefice ha esortato i consacrati a non ostacolare l’accesso alla salvezza e alla Chiesa, invitandoli a mantenere sempre aperta la porta santa verso gli altri. Il messaggio arriva in un momento storico in cui le statistiche evidenziano una crescente distanza tra la comunità cristiana e la società. In questo scenario, il Papa ha indicato nei nuovi sacerdoti dei veri e propri costruttori di pace, ammonendoli a non trasformarsi in barriere cerca un contatto con il sacro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi sacerdoti, la sfida del Papa: apriti alla fede, non chiuderti

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